Bonus condizionatore, dagli interventi alla tipologia: le regole

L’importo massimo detraibile è determinato dalla spesa sostenuta, con un tetto massimo di 96.000 euro per gli interventi che rientrano nel Bonus Ristrutturazione. In alternativa, per installazioni non collegate a ristrutturazioni, il limite è calcolato in base al costo del dispositivo e all’installazione. La detrazione viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo, da richiedere nella dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 o il modello PF.

