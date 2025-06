Oggi, 16 giugno, è il tax day: da imprese e autonomi 42 mld a Erario

La Cgia ha ricordato anche che, oltre ad avere un carico fiscale tra i più elevati d'Europa, l'Italia è il Paese - insieme al Portogallo - dove pagare le tasse è più difficile, in particolar modo per le imprese. Secondo le ultime statistiche elaborate dalla Banca Mondiale, i nostri imprenditori “perdono” 30 giorni all'anno (pari a 238 ore) per raccogliere tutte le informazioni necessarie per calcolare le imposte dovute, per completare tutte le dichiarazioni dei redditi e per presentarle all'Amministrazione finanziaria, per effettuare il pagamento online o presso le autorità preposte. In Francia per espletare le incombenze burocratiche derivanti dal pagamento delle tasse sono necessari, invece, 17 giorni (139 ore), in Spagna 18 (143 ore) e in Germania 27 (218 ore). La media dell'Area dell'Euro è di 18 giorni (147 ore). I dati si riferiscono a una media impresa (società a responsabilità limitata), al secondo anno di vita e con circa 60 addetti