Bonus in scadenza nel 2024, quali incentivi spariranno nel 2025

Introduzione

L’anno sta per concludersi e dal 31 dicembre 2024 in poi diversi bonus e agevolazioni fiscali scompariranno, mentre altri incentivi sono già stati confermati anche per il 2025 (alcuni con qualche modifica rispetto alla legislazione vigente).

Dal Superbonus agli altri incentivi edilizi, fino al bonus decoder tv: ecco cosa cambierà con l’anno a venire, tenendo conto che i lavori sulla Legge di Bilancio - dove entrano o non entrano le proroghe dei bonus - sono ancora ben lontani dall'essere chiusi.