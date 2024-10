Casa, algoritmo e banche dati nella lotta contro l’evasione

Introduzione

Il governo Meloni punta a una stretta contro l’evasione legata al settore immobiliare. Si punta a potenziare gli incroci di informazioni per arrivare a controlli mirati su chi ha usufruito dei bonus edilizi negli ultimi anni e scoprire se ha aggiornato le rendite catastali. Ma si lavora anche per scovare le case fantasma, non incluse nei registri del Catasto. E ancora far diventare il codice identificativo nazionale per gli affitti brevi uno strumento per combattere il nero nelle locazioni.