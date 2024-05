Il decreto Superbonus è legge, ecco cosa prevede e le novità

Dopo quello del Senato, è arrivato il via libera definitivo della Camera. Tra le principali novità del provvedimento, quella per cui le spese sostenute dal primo gennaio 2024 potranno essere portate in detrazione in 10 anni anziché in 4. Ma ci sono norme anche su bonus ristrutturazione e stop compensazioni per le banche. Nel dl rientra anche il rinvio di suga e plastic tax