Superbonus, i costi per lo Stato superano il valore del Pnrr

Tra accuse e controaccuse, anche interne alla stessa maggioranza, alla fine il decreto legge con la stretta sul Superbonus, sotto voto di fiducia, ha ottenuto il via libera del Senato: 101 i sì, 64 i no, nessun astenuto. Adesso dovrà ricevere l’ok anche della Camera in tempi stretti, perché entro il 28 maggio dovrà essere approvato in via definitiva. Il punto della discordia è stata la scelta del governo – con Forza Italia contraria – di introdurre l’obbligo da quest’anno di ripartire le detrazioni edilizie in 10 anni, anziché in quattro come in passato, con effetto retroattivo. Ma al di là di questo, in Aula nei vari interventi è stato ricordato come si sia cercato di frenare più volte la corsa del Superbonus per limitarne il più possibile l’impatto sulle casse pubbliche. Di che cifre stiamo parlando? Anche di questo si è parlato nella puntata del 16 maggio di Numeri, approfondimento di Sky TG24.