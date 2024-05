Giorgetti: “Credo che rinvieremo la sugar tax al 2025”

"Stiamo facendo in queste ore uno sforzo per cercare, molto faticosamente, una copertura finanziaria per rinviare l'entrata in vigore" della sugar tax, la tassa sulle bevande zuccherate, "al primo di gennaio del 2025. Credo che alla fine ci arriveremo però credo anche che non sia questo il tema centrale di politica economica di questo Paese". Questa la conferma arrivata da parte del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, dopo il recente dibattito politico sul tema. "Il tema centrale" di politica economica, ha proseguito Giorgetti, "è essere consapevoli che è la crescita economica sana, fatta da investimenti sani, da imprenditori che ci credono e investono anche del loro e non semplicemente coi sussidi dello Stato, questo è quello che produce crescita economica e benessere per tutti, posti di lavoro e stipendi possibilmente decenti", ha detto ancora il ministro. "Anche io non sono contento che la Sugar Tax entri in vigore. Ricordo che l'ultima legge di bilancio aveva fatto uno sforzo rinviandone l'entrata in vigore al primo di luglio, noi abbiamo fatto con l'emendamento un ulteriore sforzo dimezzandone l'importo e ora stiamo facendo in queste ore uno sforzo ulteriore per rinviarla all'inizio del 2025", ha ribadito.