Lavoro, part-time “involontario” per oltre 2 milioni di persone

Secondo un rapporto del Forum Disuguaglianze e Diversità, il 56,3% degli occupati a tempo ridotto accetta il contratto per mancanza di alternative. Il fenomeno colpisce in particolare i giovani, le professioni poco qualificate e i contratti a tempo determinato, specie nel Mezzogiorno. Cresce poi il divario di genere: in 8 imprese su 10 l’incidenza delle lavoratrici part-time supera la metà dei dipendenti totali