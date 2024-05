Istat, a marzo tasso di occupazione al 62,1%: è un nuovo record

Il dettaglio

Nel dettaglio, il totale degli occupati, pari a 23 milioni 849mila, risulta superiore di 425mila unità (+1,8%) rispetto allo stesso mese di un anno fa, in virtù dell'incremento di 559mila dipendenti permanenti e di 46mila autonomi e nonostante il calo di 180mila dipendenti a termine. La crescita dell'occupazione, dunque, può essere considerata effetto dell'aumento sia dei dipendenti, che raggiungono i 18 milioni 793mila, sia degli autonomi, pari a 5 milioni 56mila.

Il tasso su base annuale

In particolare, è emerso ancora, su base mensile l'occupazione cresce sia per gli uomini sia per le donne, oltre che per dipendenti e autonomi e per tutte le classi d'età, esclusa quella dei 35-49enni che fa registrare invece un calo per effetto della dinamica demografica negativa. Quasi lo stesso succede anche su base annua. In questo caso il tasso di occupazione, che nel confronto annuo nel complesso è in aumento di 1,0 punti percentuali, sale anche in questa classe di età (+0,6 punti) perché la diminuzione del numero di occupati 35-49enni è meno evidente rispetto a quella della corrispondente popolazione complessiva.

A marzo il tasso di disoccupazione scende al 7,2%

Un altro dato è stato segnalato dall’Istat. Sempre a marzo 2024, su base mensile, il tasso di disoccupazione è sceso al 7,2% (-0,2 punti), mentre quello giovanile al 20,1% (-2,3 punti), con il tasso di inattività stabile al 33%.