Inps, nuovi limiti di reddito compatibili con la disoccupazione

Per Naspi e Dis-Coll, la normativa prevede il mantenimento del sussidio anche con la possibilità di cumulo con redditi derivanti da attività lavorativa. L’istituto di previdenza ha chiarito le soglie riferite al 2023 e 2024. Sale a 8.500 euro il limite per entrate da lavoro dipendente e parasubordinato per tenere la Naspi