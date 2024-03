Istat, un 2023 in crescita per occupazione e ore lavorate

Dati incoraggianti, sul fronte lavoro, per l'ultimo trimestre del 2023, con il tasso di disoccupazione in lieve calo al 7,4%. Qualche ombra nei primi dati parziali di gennaio, dove si registra una lieve contrazione del numero di occupati.

Nello stesso periodo il Pil ha registrato una crescita sia in termini congiunturali (+0,2%) sia in termini tendenziali (+0,6%). I disoccupati e gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, invece, sono diminuiti, rispettivamente dell’1,8% e dello 0,8%.

Buone notizie sul fronte occupazione. Secondo i dati Istat recentemente pubblicati, nel quarto trimestre nel 2023 si è registrato un incremento rispetto al trimestre precedente in termini congiunturali degli occupati pari a 144 mila unità: lo 0,6% in più. Le motivazioni sono da ricercare nella crescita (pari allo 0,9%) dei dipendenti a tempo indeterminato e della stabilità dei dipendenti a termine e degli indipendenti.

Disoccupati e inattivi in calo, occupati in crescita

Secondo l’Istat, nella media del 2023, che riconferma una tendenza già registrata nel 2021 e nel 2022, il numero di occupati è aumentato del 2,1% (481 mila unità), per effetto della riduzione del 4% del numero di disoccupati e di quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (3,6% in meno). Il tasso di occupazione è, quindi, salito di 1,4 punti percentuali rispetto al quarto trimestre del 2022.

Nell'ultimo trimestre del 2023, in particolare, l’occupazione è cresciuta in termini tendenziali, con 533 mila occupati in più. Risultano in aumento i dipendenti a tempo indeterminato e gli indipendenti; i dipendenti a termine, invece, sono diminuiti dell’1,4%.

Nei dati provvisori del mese di gennaio 2024, si osserva rispetto al mese precedente la diminuzione degli occupati (34 mila in meno) e del relativo tasso (-0,1 punti), che si associa alla stabilità del tasso di disoccupazione e alla crescita dello 0,2% del tasso di inattività tra i 15 e i 64 anni.