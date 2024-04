Istat, a febbraio tasso record di occupazione: salita al 61,9%

Nuovo record di occupazione a febbraio 2024, con il tasso che sale al 61,9%. Lo indica l'Istat, diffondendo la stima provvisoria su occupati e disoccupati e confermando che l'occupazione torna a crescere per effetto dell'aumento dei dipendenti permanenti che raggiungono i 15 milioni 969mila. In particolare, rispetto al mese precedente, l'occupazione cresce dello 0,2%. Il dato si riferisce agli uomini, i maggiori di 24 anni e i dipendenti permanenti. Cala invece tra le donne, i 15-24enni, i dipendenti a termine e gli autonomi, come indicato nel comunicato.