Titoli a lunga scadenza, quali sono i migliori su cui investire

Chi desidera lasciare in eredità a figli e nipoti un investimento garantito può optare per titoli a lunghissima scadenza, come i Buoni del Tesoro Poliennali da più di 20 anni oppure la loro speciale edizione “Futura”, che ha visto la luce durante la pandemia. L’aumento dei tassi di interesse ha fatto scendere il loro prezzo ma si prevede un rialzo nel prossimo futuro