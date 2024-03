Spread Btp-Bund ai minimi, chi ci guadagna e chi ci rimette

Da mesi il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi è sempre più basso, un fenomeno presente anche in altri Paesi europei. Questo comporta un vantaggio per gli investitori, che ottengono una remunerazione molto più generosa investendo sui titoli italiani, ma il Tesoro continua a farsi carico di un costo medio del finanziamento molto alto. A trarre vantaggio da questo andamento sono anche i titoli azionari, comprati in misura maggiore e a prezzi più alti