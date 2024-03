Pensioni, pagamenti sospesi con modello RED scaduto: cosa sapere

Entro il 29 febbraio bisognava inviare la dichiarazione della propria situazione reddituale relativa al 2021: a essere interessati sono soprattutto coloro che percepiscono la pensione, ma anche i titolari di prestazioni economiche collegate al reddito. Nel caso in cui non si sia rispettata la scadenza si può inviare il documento entro 60 giorni, per non incorrere nella decadenza definitiva delle prestazioni delle quali si beneficia