Pensioni, cambiano gli importi tra marzo e aprile: cosa sapere

Il prossimo mese molti pensionati potrebbero vedere i loro cedolini riportare cifre più basse rispetto alla media: a pesare, infatti, potrebbe esserci l’addizionale comunale sull’Irpef, con alcune città - come Napoli e Palermo - che hanno già modificato le aliquote. Un calo a fronte degli aumenti già scattati a gennaio, come la rivalutazione all’inflazione, e di quelli futuri, come il conguaglio per l’inflazione che arriverà a dicembre