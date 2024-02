Incentivi auto, i bonus statali rischiano di slittare: le ragioni

Secondo alcune indiscrezioni, i mancati arrivi dei pareri tecnici dei ministeri di Economia, Ambiente e Infrastrutture sarebbero all’origine del ritardo degli incentivi auto, già annunciati dal ministro del Made in Italy Adolfo Urso ma non ancora presentati in Consiglio dei ministri per l’approvazione finale. È perciò probabile che slittino di alcune settimane, con le inevitabili tensioni dei concessionari e un rallentamento delle vendite condizionate da una generale incertezza