Bonus auto, in arrivo i nuovi ecoincentivi: cosa sapere

Tra poche settimane l’annunciata riforma dei contributi per i veicoli, sostenuta in questi mesi dal ministro Urso, sarà realtà: confermate le tre fasce di emissioni e i limiti di prezzo di listino delle auto nuove, a cui si aggiunge il rifinanziamento dei fondi già previsti per il 2024. Dopo la richiesta dell’incentivo scatteranno i 270 giorni entro i quali si dovrà concludere l’operazione, pena la decadenza dell’aiuto. Il veicolo non potrà essere venduto prima dei 12 mesi