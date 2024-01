Inps, riscatto laurea agevolata 2024: tutte le novità

Il procedimento consente di ottenere una contribuzione per andare in pensione in anticipo. Gli anni di studio fuori corso non vengono considerati, non è obbligatorio riscattare l’intero titolo ma è possibile limitarsi al minimo necessario per raggiungere il requisito desiderato. Sono esclusi i master universitari e privati mentre i titoli acquisiti all’estero devono avere un riconoscimento da parte del ministero dell’Università