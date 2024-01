Bonus mobili 2024, limite di spesa a 5mila euro. Come richiederlo

Ancora per quest’anno nella dichiarazione dei redditi si potrà richiedere la detrazione fiscale del 50% sulle spese per mobili d’arredo e grandi elettrodomestici acquistati durante lavori di ristrutturazione edilizia. Diminuisce tuttavia la base su cui si applica lo sconto, 3mila euro in meno rispetto al 2023. Dal 1° marzo aumenta dall’8 all’11% la ritenuta sui bonifici, mentre restano invariati requisiti e modalità di accesso al bonus