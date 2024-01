Canone Rai, ecco quanto costerà nel 2024

L'Agenzia delle Entrate ha reso noti gli importi del canone per le varie casistiche che possono verificarsi. Introdotto nel 1938 come abbonamento per la radiodiffusione, ad oggi il tributo noto come canone Rai è una tassa sul possesso del televisore. Viene calcolato per famiglia anagrafica e non per numero di apparecchi installati in casa