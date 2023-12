Imprenditore riceve cartella esattoriale da 11 milioni di euro

L’uomo oggi è disoccupato e in ogni caso non è assolutamente in grado di far fronte al debito. E soprattutto non avrebbe in ogni caso una somma così alta da versare in tempi così brevi

Undici milioni di euro. È la cartella, da pagare entro cinque giorni, che un imprenditore di Imperia, di 55 anni, ha ricevuto dall'Agenzia dell’Entrate. Come riporta il Corriere della Sera, i debiti erano stati accumulati da una società nel campo dell’edilizia di cui deteneva una quota. Ma l’uomo oggi è disoccupato e in ogni caso non è assolutamente in grado di far fronte al debito. E soprattutto non avrebbe in ogni caso una somma così alta da versare in tempi così brevi. (GLI ALGORITMI PER SCOVARE GLI EVASORI)