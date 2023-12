Le proposte per sostenere l'occupazione femminile

In Italia la cura della famiglia - figli o familiari non autosufficienti - rappresenta spesso per le donne una barriera all’ingresso nel mondo del lavoro o alla piena occupazione. Una maggiore inclusione aiuterebbe la crescita economica. Nel report “Il potenziale del lavoro domestico, proposte di intervento”, l’Osservatorio di Nuova Collaborazione del Centro Einaudi ha avanzato delle proposte per migliorare la situazione