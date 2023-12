Assunzioni, addio a bonus donne e under 36. Rimane agevolazione Neet

Nel 2024 non torneranno gli esoneri contributivi per chi dà un impiego a lavoratrici svantaggiate e under 36, mentre restano la Decontribuzione Sud e gli aiuti per chi assume under 30 che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione. Arrivano invece la deduzione al 120% per chi assume a tempo indeterminato e gli incentivi legati all’Assegno di inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro