Assegno inclusione e Supporto formazione e lavoro, quanto costeranno?

Dall’1 gennaio 2024 non esisterà più il Reddito di cittadinanza, che sarà sostituito da due strumenti: l'Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro. "Sono misure diverse dal Reddito di cittadinanza, individuano due percorsi diversi: l'uno ha come obiettivo la formazione e la riqualificazione in un'ottica di accompagnamento al lavoro, l'altro pone un'attenzione specifica alle fragilità", ha spiegato la ministra del Lavoro, Marina Calderone, che ha anche commentato i dati di Bankitalia secondo cui l’Adi riduce la platea dei potenziali beneficiari di circa 900mila famiglie: "Non sono affatto convinta dell'analisi fatta. La mia sensazione è che non si sia guardato agli strumenti e alla riforma introdotta mettendo insieme i due capitoli, il Supporto per la formazione e lavoro e l'Assegno di inclusione. Al primo gennaio 2023 avevano 763mila nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza in condizione di fragilità, quella è la nostra platea per l'Adi. Gli stessi numeri che consideriamo utili per dimensionare l'Adi", cui "abbiamo aggiunto ulteriori condizioni di fragilità". Si può quindi dire che il Reddito di cittadinanza è stato abolito? E quanto riceveranno i beneficiari con i due nuovi strumenti? Di questo si è parlato nella puntata del 18 dicembre di Numeri, approfondimento di Sky TG24.