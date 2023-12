Assegno d’inclusione, pubblicata la guida: tempistiche e requisiti

Il ministero del Lavoro ricorda che vengono messi in protezione i nuclei familiari che hanno al loro interno "almeno una persona minorenne, una con più di 60 anni, con disabilità o seguita dai servizi socio sanitari perché in condizione di grave svantaggio". Le domande possono essere presentate in autonomia sul sito www.inps.it o attraverso i patronati a partire dal 18 dicembre 2023 e presso i CAF dall'8 gennaio 2024