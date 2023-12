Bonus colonnine elettriche, in arrivo il pagamento: come funziona

Entro il 31 dicembre saranno pagati gli importi di chi si è visto accettare la richiesta di incentivo per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici tra il primo gennaio e il 23 novembre 2023. Le risorse complessive sono 40 milioni di euro, destinati a tutte le persone fisiche residenti in Italia e anche ai condomìni