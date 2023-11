L’Italia pensa al leasing sociale per l’acquisto di auto elettriche

Si sarebbero già tenuti i primi colloqui tra l'Automobile Club d'Italia e i ministeri coinvolti - Trasporti, Imprese e Made in Italy, Ambiente - per studiare il nuovo incentivo. Il progetto permetterebbe ai redditi più bassi di ottenere in leasing (con rata da 75 a 125 euro) un veicolo elettrico o a basse emissioni, rottamando quello vecchio più inquinante