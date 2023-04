1/9 ©LaPresse

Chi ha trasformato la propria auto in elettrica, sostituendo il vecchio motore termico, può fare domanda per ottenere fino al 60% della spesa sostenuta (fino a un massimo di 3500 euro). È infatti online la Piattaforma Retrofit, sul sito di Consap, per presentare le richieste e ottenere il contributo, relativamente agli interventi svolti tra il 2021 e il 2022

