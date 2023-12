Conto corrente, quali sono i più costosi: L'analisi di Altroconsumo

I dati dell’associazione dei consumatori diffusi sul Corriere della Sera mostrano come la discesa dell’inflazione non ha raffreddato i rincari sugli oneri per la gestione del conto bancario: fino a +22% da inizio anno. Mentre i rendimenti degli istituti di credito restano a zero. I giovani i più colpiti nei conti tradizionali, poi famiglie e pensionati