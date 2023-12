Bonus mamme, sconto su contributi per chi ha 2 o più figli: le novità

La norma, inserita in manovra e quindi non ancora definitiva, consiste in una decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli, a partire dal prossimo gennaio. Per chi ha tre o più figli è previsto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Ecco le cifre e i parametri