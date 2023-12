Manovra, stretta solo su pensioni anticipate. Tagli più soft a medici

Il governo ha depositato in commissione Bilancio i primi tre emendamenti al testo della Finanziaria. Cambio di rotta sugli assegni pensionistici di medici, enti locali, maestri e ufficiali giudiziari: le penalizzazioni adesso sono previste solamente per chi lascia il lavoro in anticipo. Vengono quindi esclusi gli assegni di vecchiaia