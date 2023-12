Bonus, sarà rivoluzione: cosa sapere sui contributi del 2024

L’arrivo del nuovo anno promette di portare diverse sorprese sotto il profilo delle agevolazioni statali: saranno infatti raddoppiati i fondi per le sedute di psicoterapia, presto arriveranno i contributi per le mamme ma verranno stoppati quelli per l’acquisto di occhiali da vista e abbonamenti ai mezzi pubblici. Non sono da escludere altre possibili sorprese, che potrebbero giungere dalla conversione del decreto Anticipi e dalla discussione della Legge di Bilancio