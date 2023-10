Come già anticipato dalla ministra Roccella, sono diversi i provvedimenti presi dal governo per aiutare le mamme presenti nella Legge di Bilancio, che ora verrà discussa alle Camere: tra le novità vanno segnalati il bonus mamma, uno sgravio contributivo del 100% fino a un massimo di 3 mila euro; un incremento del bonus per pagare le rette degli asili nido pubblici e privati e l’introduzione di 2 mesi di congedo parentale all’80%. L’Iva per i prodotti per la prima infanzia sale però al 10%