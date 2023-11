Sgravi madri lavoratrici, aumenti di 1.700 euro. Come funziona

La misura prevede fino al 2026 la decontribuzione fino a 3mila euro per le mamme lavoratrici con tre bambini, e per il solo 2024 per le mamme lavoratrici con due figli, come stabilito dalla Manovra. In tutto costerà mezzo miliardo. L’Ufficio parlamentare di bilancio ha individuato i guadagni ricavati per le beneficiarie