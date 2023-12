Lavoro, oggi il click day per colf e badanti: come fare domanda

Come previsto dal Decreto Flussi 2023, per quest’anno saranno 9.500 i lavoratori non residenti in Ue che potranno essere assunti per l’assistenza familiare e socio-sanitaria. Le istanze telematiche per il nulla osta verranno valutate in ordine cronologico e potranno essere inoltrate anche da un componente del nucleo familiare dell’assistito. Ecco quali passaggi seguire per la compilazione online