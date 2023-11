Ecobonus per gli infissi, dal risparmio all’acustica: perché conviene

Per migliorare la propria casa non sono necessari complessi interventi di ristrutturazione: infissi ben isolanti a livello termico possono garantire una riqualificazione non solo energetica, ma anche acustica, di design e soprattutto un upgrade in termini di sicurezza. L'incentivo statale più adatto è l'Ecobonus, che permette di usufruire di una detrazione Irpef del 50%, da ripartire in 10 rate annuali, in scadenza il 31 dicembre 2024