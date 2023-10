Caldaia, bonus e agevolazioni per sostituirla con una più efficiente

Cambiare un impianto vecchio può portare benefici anche sulla bolletta, grazie al risparmio energetico garantito dai modelli più nuovi. In base al tipo di lavoro che si effettua e ad alcuni requisiti da rispettare, sono previsti diversi incentivi: si va dalla detrazione al 90% delle spese con il Superbonus a quella al 50% per l’installazione di una caldaia a condensazione, passando dall’agevolazione sul 65% delle spese per la sostituzione con determinati modelli