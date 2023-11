Legge 104, come richiedere le agevolazioni per gli elettrodomestici

Grazie al provvedimento legislativo ad hoc, per coloro che soffrono di gravi disabilità è possibile usufruire di una serie di incentivi che aiutano a scontare i prezzi degli elettrodomestici. Per avere l’Iva agevolata al 4% e la detrazione Irpef del 19% bisogna dimostrare di poter effettivamente ottenere dei vantaggi: per questo è necessario il parere di un medico, affinché si eviti qualsiasi arbitrarietà