Bonus cellulare con Legge 104, come funziona e a chi spetta

Grazie alla normativa vigente, chi soffre di determinate menomazioni a livello motorio, visivo, uditivo o del linguaggio può usufruire di un grosso sconto per l’acquisto di un qualunque smartphone, purché ne dimostri “l’effettiva necessità per poter assolvere ad attività altrimenti inibite”. Si può usufruire del contributo anche se l’acquisto non lo effettua direttamente il beneficiario, ma un’altra persona a suo nome