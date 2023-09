9/10 ©Ansa

Per le carte di credito la tracciabilità va dimostrata con l’estratto conto della carta; per quelle di debito è sufficiente la ricevuta del Pos leggibile (o l’estratto del conto corrente bancario); per le prepagate va esibita la ricevuta del Pos oppure la stampa dei movimenti della carta ricavata dal sito o dall’app. Per i pagamenti via smartphone con app o altri sistemi elettronici, la prova può essere l’estratto conto del mezzo elettronico o, se non disponibile, la stampa della ricevuta elettronica di transazione o anche la e-mail di conferma