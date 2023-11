A partire dal 2022-2023 è stata decisa una diminuzione delle ore e del periodo complessivo di attività dei termosifoni per calmierare e contenere i costi del gas. Come da calendario, sulla base delle fasce climatiche, la prima ad accendere è stata la zona E, il 22 ottobre. Poi la zona D (quella che comprende anche la Capitale), con il via l'8 novembre. Poi ancora la zona C dal 22 e la B e la A dall'8 dicembre. Discorso a parte per la zona F, che non ha limitazioni