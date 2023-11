Cdp, emissione da 1,5 miliardi di euro per risparmiatori: cosa sapere

Arrivano le nuove obbligazioni di Cassa Depositi e Prestiti. Il collocamento, salvo chiusura anticipata, andrà dal 7 al 27 novembre. I titoli, non subordinati e non garantiti dallo Stato, dureranno sei anni. L'investimento minimo è di mille euro. Chi le sottoscrive si troverà con una remunerazione mista: tasso fisso del 5% per i primi tre anni e variabile per i successivi tre, pari all'Euribor a tre mesi maggiorato almeno dello 0,90% annuo. Aliquota agevolata del 12,50%