Btp Valore 2023, ordini superano i 17 miliardi nell'ultimo giorno

Durata quinquennale e premio fedeltà

II Btp Valore è la famiglia di titoli di Stato riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (retail) e non prevede vincoli e nemmeno commissioni. La seconda edizione ha durata quinquennale, offre un rendimento del 4,1% per i primi tre anni e del 4,5% per i restanti due. Ai sottoscrittori che manterranno il Btp Valore per tutta la durata dei 5 anni verrà garantito anche un premio extra finale di fedeltà dello 0,5%. Una novità di questa emissione è la liquidazione su base trimestrale delle cedole.