Btp valore, vendite boom anche nel secondo giorno: 4,5 miliardi

Il Btp Valore ha una durata di 5 anni, offre cedole trimestrali (un incentivo importante, per i piccoli rispamiratori, incassare liquidità con costanza, al netto della tassazione titpica dei Btp al 12,5%), e garantisce un premio fedeltà per chi lo terrà fino a scadenza di mezzo punto centruale della cifra investita (l'acquisto minimo è di mille euro). Per i primi 3 anni viene riconosciuto un tasso minimo garantito del 4,10%, che sale al 4,50% per il quarto e quinto anno. I tassi definitivi (che potranno essere pari o più alti, non minori) saranno stabiliti solo alla fine della vendita, prevista per le 13 di venerdì (salvo chiusura anticipata).

Più debito pubblico in mano alle famiglie italiane



L’attesa per un nuovo riscontro positivo, insomma, si sta avverando, in un periodo che vede, grazie al rialzo dei tassi, una rinnovata attenzione per i titoli di Stato. La quota del debito pubblico in mano a quelli che una volta venivano chiamati i Bot people, è infatti già salita a circa l’11%. E così mentre la Bce ha smesso di comprare nuovi titoli, per il Governo l’obiettivo è ancorare sempre di più il nostro debito al risparmio nazionale. Con costi però ulteriormente crescenti. Complessivamente la spesa per interessi dovrebbe sforare i 90 miliardi l'anno prossimo per arrivare a 100 nel 2026.