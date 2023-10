Btp Valore 2023: rendimento, cedole e premio fedeltà. A chi conviene

Parte oggi e finisce il 6 ottobre, salvo chiusura anticipata, la seconda emissione dei nuovi titoli di Stato pensati per i piccoli risparmiatori. Questa volta la durata dell'operazione è quinquennale. Salvo cambiamenti (che potranno essere solo al rialzo), per i primi tre anni il tasso minimo garantito sarà pari al 4,1%, negli ultimi due si salirà al 4,5%. Restano il premio fedeltà dello 0,5% per chi detiene i Btp fino alla scadenza e la tassazione agevolata al 12,5%. Arriva la novità delle cedole trimestrali