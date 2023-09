Rialzo tassi dei mutui, quanto conta la durata del finanziamento?

Dopo la decisione della Banca Centrale Europea di alzare nuovamente i tassi, il mondo dei mutui sta affrontando una sfida significativa. Chi oggi si recherà in banca per richiedere un nuovo mutuo potrebbe sentirlo pesare sul proprio portafoglio in maniera molto maggiore rispetto a un anno fa. Il rialzo dei tassi da parte della Bce ha gettato un'ombra di ulteriore incertezza sul futuro dei mutui.

A subire maggiormente l'aumento dei tassi sono i mutui stipulati dal 2015. Il tempo infatti incide sul pagamento dei tassi in modo significativo. Se la vita media di un mutuo in Italia è di 25 anni, dopo solo 8 anni più della metà degli interessi viene pagato, ha spiegato Nicoletta Papucci, direttrice marketing di MutuiOnline.

Nella puntata del 29 settembre di Sky TG24 Business (rivedila qui) spazio anche a Stefano Gianti di Swissquote.