Riunione Bce, attesa per la decisione sui tassi di interesse

Aumento o pausa?

La decisione di oggi arriverà dopo nove aumenti consecutivi per un totale di 425 punti base (da -0,50% a 3,75%), senza mai pensare a una pausa. Ora uno stop è sul tavolo, caldeggiato dalle colombe, assieme a un nuovo rialzo, per cui premono i falchi. Fino a ieri le due opzioni erano date al 50/50, ma dopo il dato dell'inflazione Usa - salita al 3,7%, sopra le attese - qualcosa si è mosso: la Fed, che ha già portato i tassi al livello più alto degli ultimi 22 anni, dovrà decidere il da farsi la prossima settimana e gli analisti già vedono almeno un altro rialzo entro dicembre. Secondo alcuni analisti questa sarebbe l'ultima occasione per aumentare i tassi prima che l'economia sia troppo debole per colpirla con una nuova stretta al credito. L'alternativa sarebbe optare per una pausa, dando tempo ai passati rialzi di fare effetto, ma inasprendo i toni sulle prossime mosse, escludendo tagli dei tassi nel medio orizzonte.