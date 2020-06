La Bce rilancia il Qe per l'emergenza Coronavirus: altri 600 miliardi

La Bce rilancia gli acquisti di debito per l'emergenza causata dalla pandemia di Coronavirus . Francoforte ha aumentato di 600 miliardi di euro il 'Pepp' (Pandemic Emergency Purchase Program), portando il totale a 1.350 miliardi di euro, come ha annunciato la Bce stessa in conference call e dopo la riunione di politica monetaria. Invariati i tassi d'interesse: il tasso principale rimane fermo a zero, il tasso sui depositi resta a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25% ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Le previsioni della Bce, inoltre, indicano "una crescita in calo a un ritmo senza precedenti nel secondo trimestre, prima di una ripresa nella seconda metà attraverso il sostegno cruciale offerto dalla politica fiscale e monetaria”, ha detto la presidente Christine Lagarde.

Acquisti ‘Pepp’ almeno fino a giugno 2021

L’orizzonte temporale in cui la Bce condurrà gli acquisti di titoli per l'emergenza pandemica "sarà esteso almeno fino a fine giugno 2021" dall'attuale scadenza di dicembre 2020, e in ogni caso il 'Pepp' continuerà finché la Bce "non giudicherà che la crisi del coronavirus è finita". Dopo l'annuncio della decisione, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in netto calo a 174 punti base e con il rendimento del decennale del Tesoro pari all'1,41%.

Come funziona il 'Pepp'

Il 'Pepp' è il programma di acquisto di debito per l'emergenza pandemica da 750 miliardi di euro lanciato a marzo con cui si è data la flessibilità di comprare una larga proporzione di titoli dei Paesi più colpiti, privilegiando l'Italia e i partner della sponda mediterranea. Il 'Pepp’, che dopo la decisione di oggi sale a 1.350 miliardi di euro totali, arriva così a un ammontare che fornirà ampia copertura alle forti emissioni di debito necessarie agli Stati per far fronte allo shock economico.