Spread Btp/Bund chiude a 174 punti oggi 4 giugno

Giovedì 4 giugno il differenziale ha aperto a 189 punti base, per poi concludere in netto calo a quota 174, dop la decisione della Bce di garantire ulteriore sostegno alla liquidità e ampliare di 600 miliardi di euro il programma di acquisti 'Pepp'. Chiusura piatta per Piazza Affari

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), oggi, 4 giugno, chiude in netto calo a 174 punti base, dai 190 della chiusura di ieri, dopo la decisione della Bce di garantire ulteriore sostegno alla liquidità e ampliare di 600 miliardi di euro il programma d acquisti 'Pepp'. Il rendimento del decennale del Tesoro è pari all'1,41% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Il differenziale in mattinata aveva aperto a 189 punti. Piazza Affari chiude piatta. Il Ftse Mib segna un -0,04% a 19.634 punti. Le altre Borse europee chiudono in calo. Parigi perde lo 0,21% con il Cac 40 a 5.011 punti. Londra cede lo 0,64% con il Ftse 100 a 6.341 punti mentre Francoforte registra un -0,45% con il Dax a 12.430 punti (L'ANDAMENTO DEL 5 GIUGNO).

L’andamento del 3 giugno approfondimento Spread, cos'è e cosa significa Mercoledì 3 giugno lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 190 punti base, stabile rispetto all'apertura e in leggero calo se confrontato ai 192 della chiusura di martedì, con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,55%. Seduta di metà settimana brillante per Piazza Affari che ha terminato con un +3,5%. Bene anche Londra (+2,61%), che ha archiviato la giornata a 6.382,41 punti, Parigi in aumento del 3,36% a 5.022,38 punti, e Francoforte, protagonista di un vigoroso rialzo (+3,77%) a 12.473,89 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).